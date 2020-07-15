تحركات مكشوفة ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

كنت قد اليت على نفسي ان لا اخوض في امر الخديوي من جديد بعد ان اعلن الرجل صراحة زهده الاستمرار في العمل الاداري بنادي الهلال ،لاعتبارات كثيرة اهمها ان ما يجمعنا بالرجل هو الهلال ، وحينما هم بترك الله تركناه ، لكن معلومات جديدة طرأت على السطح جعلتنا نعيد التفكير في هذا الامر ، اولها ان الرجل لم يزهد كما اشار في اجتماعه مه هئيته الاستشارية ، لكن راى ان معظم الابواب التي كانت مفتوحة امامه باتت الان مؤصدة ، ففكر في طرق ابواب اخرى ربما فتحت له ، بعد تيقن ان كل اموره باتت (مش ولابد) .

نما الي علمنا ان الرجل لجأ هذه المرة الي اللجنة القانونية بالاتحاد السوداني لكرة ، والتي شهدنا لها اقولا متضاربة ، فرئيس اللجنة الاخ محمد جلال اقر وبصم بالعشرة انهم حال انتهاء فترة مجلس الهلال سيقومون بتعين لجنة (تطبيع) للهلال ، ولم تمر (24) ساعة الا وتراجع الرجل عن التصريحات المسجلة ، ثم جاء محمد حلفا ليؤكد التمديد للخديوي لفترة لا تقل عن (60) يوما ولا تقل عن (90) يوما ، ثم ياتي رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ليؤكد انهم سيقومون بتكوين لجنة تطبيع للهلال بعد انتهاء الحظر ، هذا التضارب يقودنا الي تساؤلات عدة اهمها ، لماذا تراجع دكتور جلال عن تلك التصريحات التي ادلى بها ؟ ولماذا خالف محمد حلفا تصريحات رئيسه المباشر في اللجنة وادلى بتصريحات تؤكد التمديد للخديوي ؟

ثم لماذا خالفهما شداد واعلن عن تكوين لجنة تطبيع للهلال حال انتهاء الحظر الصحي ؟ كلها وغيرها من الاسئلة تؤكد ان الخديوي اخترق الاتحاد السوداني ، واخترق لجانه المساعدة ، وهذا يؤكد ايضا ان التصريحات التي ادلى بها الرجل لهئيته الاستشارية هي عبارة عن (مناورة) الغرض منها شغل الناس ومن ثم العودة من جديد عبر التطبيع لانه على يقين تام ان تم تكوين لجنة تطبيع بدونه فلن ياتي للهلال مجددا لذا يعمل بكل طاقته اما التمديد له ، او (ترقيع) مجلسه .

من ذلك نخلص الي ان الرجل لازال يكد ويجتهد من اجل الاستمرار رئيسا لنادي الهلال ، رغم اعلان زهده (الظاهري) .

ثم ناتي لموضوع هو الاخر ، فقد تداولت المجالس ، وامتلأت الاسافير بخبر مفاده ان الخديوي قام بتشييد عددا من الدكاكين من الناحية الجنوبية لنادي الهلال مكان المباني التي قام بهدمها وشييد فيها ملا يقل عن (10) دكاكين وقيل ان الرقم المستلم لا يقل عن (100) مليار جنيه سوداني ، ليبقى السؤال هل من حق المجلس الذي انتهت فترته ان يتعاقد على انشاءات جديدة ؟

وهل تسلم المجلس تصاريح التشييد من قبل الادارة الهندسية مصحوبة بموافقة وزارة الرياضة؟

وهل من حقه ان يقوم بتجديد ايجارات الدكاكين بعد انتهاء فترة السنوات الخمسة ؟

كلها وغيرها من الاسئلة الحائرة التي يبحث اهل الهلال عن اجابات واضحة لها ، بالطبع هذا غير اموال الاتحاد الافريقي (550) الف دولار التي تم استلامها مايو الماضي والتي اعترف الخديوي بان المتبقي منها او الذي استلمه من الاتحاد الافريقي (131) الف دولار ، والسؤال ايضا اين ذهبت تلك الدولارات ؟؟؟؟

اخيرا اخيرا ..!

لم اشاهد قناة الخديوي ، لكن نقل لي ان احدهم ، أي احد اعضاء هئية الخديوي الاستشارية قد وضع اشتراطات لرئيس الهلال القادم ، وهنا علي ان اساله من انت حتى تحدد او تشترط ، لا تملك أي صفة لتحدد ، انت عضو في استشاريته الخديوي ، وانتهاء فترة الخديوي تعني انتهاء مهمتك التي جئت من اجلها ولا يحق لك الاشتراط ابدا .

وامثالك (ظواهر) وحالة الظواهر لا تستمر طويلا وهاهي الايام تؤكد ذلك ، لان من ياتي للهلال من اجل الافراد تنتهي مهمتة بزوال الفرد ويظل الاهلة المخلصين باقون ما بقى الهلال .

اخيرا جدا ..!

المذكرات والبيانات التي دفع بها تجمع الهلاليين للسلطا ت يجب ان تنال حظها من الاهتمام ، لانها تحوي على العديد من النقاط المهمة التي تحتاج لوقفة طويلة اخرها كانت المذكرة المعنونة للمفوضية والمتعلقة بضرورة مراجعة الانشاءات الجديدة وعقودات الايجار والمباني التجارية تحت الانشاء بنادي الهلال واعتقد ان المطالبات التي حوتها المذكرة وهي تكوين لجنة لمراجعة تلك الانشاءات ، وايقاف العمل ، وتوقيع الجزاءات مطالب عادلة يجب الوقوف عندها .

نواصل

اذهبوا فانتم الطلقاء