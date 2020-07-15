دكاكين الهلال يا وجدي ومناع !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️الناشط الهلالي ايهاب حجازي اكتشف تشييد الكاردينال لدكاكين جديده حول الاستاد والنادي الذي تم هدمه بالكامل !!

▪️مزيداً من الدكاكين تحت التشيد بلا اذن بناء !!

▪️الدكاكين الجديده تؤثر على مخارج الاستاد وتخالف اشتراطات الكاف .

▪️وفقاً للمستأجرين فقد تم تحصيل المليارات (من كل صاحب دكان) وهناك محاولات لاجبار اصحاب الدكاكين لدفع مقدم 3 سنوات .

▪️ما يحدث في دكاكين الهلال بلطجه اداريه تستدعي تدخل الجهات المسئوله .

▪️شرفاء الهلال ابلغوا المفوضيه ولجنة ازالة التمكين كما تم اخطار بروف شداد .

▪️كردنه يريد اخذ ايجارات 3 سنوات مقدماً بخلاف ايجارات ال 5 سنوات السابقه بما يعني حرمان الهلال من موارده الماليه لسنوات قادمات !!

▪️كردنه بدأ معارضة المجلس القادم وهو لا يزال في رحم الغيب !!

▪️ثقة شعب الهلال في المفوضيه معدومه لكنا ورغم ذلك ننتظر لنرى ماهي فاعله .

▪️الامل كل الامل في لجنة البل بقيادة وجدي ومناع .

▪️نعم لجنة التفكيك وليس غيرها من ستوقف هذا العبث وتسترد كل منهوب من مال الهلال .

???? وردني ان من وقع على عقودات الدكاكين الجديده هو د. حسن علي عيسى !!

▪️د. حسن الذي جرده كردنه من صميم اختصاصاته كامين عام ورطوره في عقودات الدكاكين الجديده رغم ان المعاملات الماليه من صميم عمل امين المال !!

▪️زاغ كردنه واللواء كرار وتم توريط د. حسن !!

▪️على د. حسن سحب توقيعه من اي معامله مشبوه ، فالرجل الذي نعرف صاحب تاريخ ناااااصع البياض .

???? فرغت لجنة التدريب بالاتحاد العام من وضع لائحة عمل المدربين بانتظار الاجازه من مجلس الاداره .

▪️اللائحه الجديده تقصر التدريب في الممتاز على اصحاب الدرجه (A) الافريقيه .

▪️اجازة اللائحه يعني اقصاء عدد من المدربين ابرزهم خالد هيدان وتونسي المريخ .

???? تجمع الرياضيين اقام ندوه مميزه عن وضع الرياضيين في ظل الكرونا ، حشد لها فطاحلة العمل الرياضي من خبراء واكاديمين .

▪️رغم جودة المحاضره الا ان الحضور كان ضعيفاً بما يشير لضعف بائن في الترويج .

▪️نعشم في تدارك ذلك في مستقبل الندوات حتي تعم الفائده من مثل هذه اللقاءات .

???? عصفوره .

▪️قيادي النادي الجماهيري شكى من الرجل المتسول الملحاح الذي لا يكف عن المطارده بزعم مصاريف الخلوه .

▪️طلاب القران يا هذا في عناية الله لا يحتاجون لمن يتسول بإسمهم .

???????? كلام سياسه .

▪️دعا الكيزان للخروج الجمعه القادم دفاعاً عن الشريعه !!

▪️قبل الخروج نسأل الزواحف والفلول لماذا لم تطبقوا الشريعه خلال عهدكم البائد !!

▪️لماذا لم تقطعوا يد السارق وترجموا الزاني وتجمعوا الجزيه من غير المسلمين !!

▪️خلال عهدكم البائد عرفنا التحلل بدلاً عن قطع اليد وتابعنا العفو عن الزاني اما الفتاة المرتده فقد غادرت على حساب الحكومه الى خارج البلاد !!

▪️اين الشريعه ايها المتباكين عليها وحاويات المخدرات تدخل الميناء بحماية رسميه لمصلحة المتاجرين بالشريعه !!

▪️لن يستجيب لدعوة الكيزان الا من يصفوه بــ (المغفل النافع)