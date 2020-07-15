دكاكين الهلال يا وجدي ومناع !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
▪️الناشط الهلالي ايهاب حجازي اكتشف تشييد الكاردينال لدكاكين جديده حول الاستاد والنادي الذي تم هدمه بالكامل !!
▪️مزيداً من الدكاكين تحت التشيد بلا اذن بناء !!
▪️الدكاكين الجديده تؤثر على مخارج الاستاد وتخالف اشتراطات الكاف .
▪️وفقاً للمستأجرين فقد تم تحصيل المليارات (من كل صاحب دكان) وهناك محاولات لاجبار اصحاب الدكاكين لدفع مقدم 3 سنوات .
▪️ما يحدث في دكاكين الهلال بلطجه اداريه تستدعي تدخل الجهات المسئوله .
▪️شرفاء الهلال ابلغوا المفوضيه ولجنة ازالة التمكين كما تم اخطار بروف شداد .
▪️كردنه يريد اخذ ايجارات 3 سنوات مقدماً بخلاف ايجارات ال 5 سنوات السابقه بما يعني حرمان الهلال من موارده الماليه لسنوات قادمات !!
▪️كردنه بدأ معارضة المجلس القادم وهو لا يزال في رحم الغيب !!
▪️ثقة شعب الهلال في المفوضيه معدومه لكنا ورغم ذلك ننتظر لنرى ماهي فاعله .
▪️الامل كل الامل في لجنة البل بقيادة وجدي ومناع .
▪️نعم لجنة التفكيك وليس غيرها من ستوقف هذا العبث وتسترد كل منهوب من مال الهلال .
???? وردني ان من وقع على عقودات الدكاكين الجديده هو د. حسن علي عيسى !!
▪️د. حسن الذي جرده كردنه من صميم اختصاصاته كامين عام ورطوره في عقودات الدكاكين الجديده رغم ان المعاملات الماليه من صميم عمل امين المال !!
▪️زاغ كردنه واللواء كرار وتم توريط د. حسن !!
▪️على د. حسن سحب توقيعه من اي معامله مشبوه ، فالرجل الذي نعرف صاحب تاريخ ناااااصع البياض .
???? فرغت لجنة التدريب بالاتحاد العام من وضع لائحة عمل المدربين بانتظار الاجازه من مجلس الاداره .
▪️اللائحه الجديده تقصر التدريب في الممتاز على اصحاب الدرجه (A) الافريقيه .
▪️اجازة اللائحه يعني اقصاء عدد من المدربين ابرزهم خالد هيدان وتونسي المريخ .
???? تجمع الرياضيين اقام ندوه مميزه عن وضع الرياضيين في ظل الكرونا ، حشد لها فطاحلة العمل الرياضي من خبراء واكاديمين .
▪️رغم جودة المحاضره الا ان الحضور كان ضعيفاً بما يشير لضعف بائن في الترويج .
▪️نعشم في تدارك ذلك في مستقبل الندوات حتي تعم الفائده من مثل هذه اللقاءات .
???? عصفوره .
▪️قيادي النادي الجماهيري شكى من الرجل المتسول الملحاح الذي لا يكف عن المطارده بزعم مصاريف الخلوه .
▪️طلاب القران يا هذا في عناية الله لا يحتاجون لمن يتسول بإسمهم .
???????? كلام سياسه .
▪️دعا الكيزان للخروج الجمعه القادم دفاعاً عن الشريعه !!
▪️قبل الخروج نسأل الزواحف والفلول لماذا لم تطبقوا الشريعه خلال عهدكم البائد !!
▪️لماذا لم تقطعوا يد السارق وترجموا الزاني وتجمعوا الجزيه من غير المسلمين !!
▪️خلال عهدكم البائد عرفنا التحلل بدلاً عن قطع اليد وتابعنا العفو عن الزاني اما الفتاة المرتده فقد غادرت على حساب الحكومه الى خارج البلاد !!
▪️اين الشريعه ايها المتباكين عليها وحاويات المخدرات تدخل الميناء بحماية رسميه لمصلحة المتاجرين بالشريعه !!
▪️لن يستجيب لدعوة الكيزان الا من يصفوه بــ (المغفل النافع)
كانت هذه تفاصيل خبر دكاكين الهلال يا وجدي ومناع !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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