لماذا لا يكون (مامون النفيدي) رئيسا للهلال؟.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· إذا كنت تمتلك (أموال الدنيا) كلها ،ولا تمتلك عقلية (ادارية) فذة، أو حتى جيدة ، فلا جدوى من أموالك تلك اذا كنت رئيسا للهلال.

· العقلية الادارية (الفذة) ،وان كانت لا تملك المال يمكن ان تأتي به اذا جاءت لتكون في نادي في حجم الهلال وتاريخه وجماهيريته وسمعته الكبيرة في القارة السمراء والمنطقة العربية.

· المال يمكن ان يأتي لو كانت هناك ادارة جيدة.

· لكن اذا كان هناك مالا كثيرا بدون ادارة جيدة فان المال لن يقودك الى تحقيق البطولات ولن يزيدك إلّا سوء.

· اشرف الكاردينال كان ومازال يملك قدرة مالية كبيرة وهو صاحب مقولة (نحن القوة المالية الضاربة في البلد دي)..و(القروش العندنا الحكومة ما عندها)..و(لو عاوزين ميسي بنجيبو) – لكن مع كل هذه التصريحات لم يحقق شيئا للهلال في جانب (البطولات الخارجية) لأنه افتقد للروية الادارية الناجعة.

· الجوهرة الزرقاء والقناة ، وغيرها يمكن ان يحققها الهلال بدون الكاردينال لو كانت هناك ادارة ممتازة ، تعرف قيمة الهلال وتستثمر بأسمه.

· صلاح ادريس ايضا عندما جاء للهلال كان يمثل قوة مالية كبيرة – ربما كان لا يوجد لها مثيل في القارة الافريقية كلها – لكنه ايضا مضى دون ان يحقق للهلال (لقبا قاريا) ، مع كل النقلة (الفنية) التى احدثها في الهلال.

· الكاردينال وقبله صلاح ادريس كان عندهما اخفاقات (ادارية) كبيرة ،تسببت في ان يحرم الهلال من ألقاب قارية كان الهلال قريبا منها وكان هو احق الاندية الافريقية بها.

· لكن بسبب حماقات (ادارية) فقد الهلال الكثير في وجود صلاح ادريس وفي وجود الكاردينال مع قدراتهما المالية (الخيالية).

· لم تشفع للهلال كل قدراتهما المالية – ولم ينجح احد.

· لذلك يجب ان نبحث في الفترة القادمة عن القدرة (الادارية) – لا القدرة (المالية).

· اذا وجدت القدرة المالية مع القدرة الادارية فهذا امر جيد ، لكن اذا كان لنا ان نختار بين القدرة المالية والقدرة الادارية ، علينا ان نختار القدرة الادارية.

· في ذلك اتمثل لكم بالأب الذي يترك لأولاده ثروة طائلة – لا حصر لها ولا عدد..الاب اذا لم يحسن تربية اولاده فان ثروته تلك يمكن ان تضيع في (لمحة بصر) عندما يرحل من الدنيا وتصبح ثروته (ورثة).

· افضل الاب الذي يرحل من الدنيا بعد ان يكون قد احسن تربية ابنائه وأحسن تعليمهم …هم قادرون بما تحصلوا عليه من (علم وتربية) بعد رحيل والدهم ان يحققوا الثروة وان يحسنوا الدعاء لوالدهم لينفعوه وهو تحت الثرى ، حينما لا ينفعه غير ولد (صالح) يدعو له.

· هذا الاب افضل من الاب الذي يكون مشغولا عن اسرته وأبنائه بجمع الثروة والمال فلا يحسن تربيتهم ولا تعليمهم حتى اذا رحل من هذه الحياة افسد اولئك الابناء في ثروتهم وورثتهم، وتسببوا في ان يلعن والدهم بين الناس وهو تحت التراب.

· نحن الآن في الهلال نحتاج الى (رئيس لمجلس ادارة الهلال) يمتلك الوعي الاداري الممتاز – في حاجة نحن الى (رئيس نادي) يعيد لنا شخصية الزعيم عبدالله الطيب.

· الطيب عبدالله لم يكن يملك ربع ما يملكه صلاح ادريس او اشرف الكاردينال..بل رحل البابا وهو فقير لا يملك غير البيت الذي تسكن فيه اسرته ، مع ذلك فان الطيب عبدالله ترك سيرة وتاريخ في الهلال لم يترك ربعها صلاح ادريس ولا اشرف الكاردينال وان حسبنا انجازاتهما معا مقابل ما تركه الطيب عبدالله وحده من تاريخ في الهلال.

· في الصراع الهلالي الآن حول رئاسة الهلال نقول لا الكوارتي ولا الخندقاوي يمتلكان ما يمكن ان يؤهلهما لرئاسة الهلال.

· لا ماليا ولا اداريا يمكن ان يقود الكوارتي او الخندقاوي الهلال في المرحلة القادمة ..هذه الاسماء يتفوق عليها الكاردينال بالقدرة المالية ويتساوي معهما في الضعف الاداري.

· فترة الكاردينال في الهلال – مع كل الانجازات التى تركها وتمثلت عند البعض في الجوهرة الزرقاء وفي قناة الهلال ، إلّا ان المحصلة النهائية للكاردينال في الهلال فيها الكثير من الاخفاقات والجراحات.

· لن اتحدث عن اخفاقات الكاردينال في التسجيلات فهذا حديث مللنا تكراره ، ولكن نقول ان الفراغ الفني وعدم استقرار الاجهزة الفنية في الهلال في فترة الكاردينال اضر بالهلال ضررا كبيرا – لدرجة ان هناك مدير فني للهلال يمكن ان يكون اشرف على الهلال فقط لمدة 15 يوم.

· حدث ذلك في الجانب الوطني والأجنبي ..هيثم مصطفى اشرف على الهلال مدة لا تتجاوز الـ 40 يوما وحمادة صدقي اشرف على الهلال لمدة 15 يوم فقط.

· تمت اقالة السنغالي انداي مع كل النجاحات الفنية التى حققها في الهلال بعد مباراة الهلال والمريخ في الامارات وبعد ان حقق الهلال كاس هذه المباراة.

· مدرب فرنسي اخر تم الاستغناء عنه والهلال في مرحلة الاعداد، بعد الخسارة في اول مباراة اعدادية له في بورتسودان.

· هكذا تدور الامور (الفنية) في الهلال…والنماذج كثيرة – لو تحدثنا عنها لمدة 24 ساعة لما قمنا بحصرها.

· في جانب اللاعبين المحترفين …لم يستمر محترف في الهلال في فترة الكاردينال لاكثر من 3 اشهر إلّا من رحم ربي.

· المحترف بروح متل (الرصيد) في لحظة.

· شهاب بن فرج وبلوعويدات تم الاستغناء عنهما بعد اول مباراة رسمية لهم امام الفلاح عطبرة.

· مجموعة لا حصر لها من المحترفين تم الاستغناء عنهم اثناء الموسم.

· هناك كوارث (فنية) ارتكبها الكاردينال في الهلال – لا ننسى الاستغناء عن حسين الجريف لاعب المنتخب الوطني بعد خطأ وقع فيه اللاعب امام الوصل الاماراتي تسبب في ولوج هدف في مرمى الهلال.

· كوارث كثيرة – حدثت في عهد الكاردينال جعلت الهلال مثل سلة عقوبات الفيفا.

· خصم من الهلال (6) نقاط بواسطة الفيفا كانت سببا في ان يخسر الهلال بطولته التى خسرها بعد ذلك بسبب (كاس).

· مية جوهرة لا تساوي خصم 6 نقاط من رصيد الهلال بواسطة الفيفا.

· كل القضايا التى صعّدها الهلال الى الفيفا خسرها الهلال ..في الوقت الذي وجه فيه المريخ ضربة قاضية للهلال في شكوى المريخ لمريخ الفاشر.

· يحدث ذلك وهو ليس بعيدا (التواطؤ ) ، مع ذلك لا اثر ولا وجود للكاردينال في كل هذه القضايا.

· الكاردينال في الهلال حقق لنفسه (اسم) ، ودخل عالم الشهرة والنجومية حتى اكتفي منها.

· الجوهرة الزرقاء وقناة الهلال تحسب للكاردينال نعم – وقد وجد مقابل ذلك (صيت) كان يحتاج له الكاردينال كثيرا.

· استفاد الكاردينال اكثر من الهلال ..وانتفع بالأزرق ، حتى شبع من ذلك بعد ان حقق المكاسب التى كان يسعي لها.

· لا اريد ان اظلم الكاردينال – ونحن نشهد له بعشقه (الخرافي) للهلال واجتهاده بقدر الامكان..لكن في نفس الوقت نقول ان الوعود التى قطعها الكاردينال اغلبها لم يوف بها..لا اكاديمية ولا مستشفى للإصابات ولا نادي عائلي ولا حتى ساماتا.

· لم يحقق الكاردينال للهلال بطولة خارجية كما وعد بذلك ..كما انه فقد رهانه الذي قطعه بالبقاء رئيسا للهلال لمدة (25) سنة او السعي من اجل ذلك.

· ما نقوله عن الكاردينال ينطبق على الاخرين – صلاح ادريس والأمين البرير وغيرهم من رؤوساء الهلال في السنوات الاخيرة.

· الآن وبعد الثورة والوعي – الهلال في حاجة الى اسم يمتلك القدرة (الادارية) قبل القدرة (المالية).

· لا اجد في الساحة الآن افضل من (مامون بشير النفيدي) والذي حقق مع الخرطوم الوطني في ظل امكانيات النادي وقدراته المحدودة استقرارا اداريا كبيرا يمكن ان يعتبر نموذجيا ليس على مستوى السودان وحده وإنما على مستوى القارة كلها.

· اكثر من 25 عاما قاد فيها مامون النفيدي الخرطوم الوطني ولم نسمع عنه (الضوضاء) الذي نسمعه من غيره في الهلال والمريخ.

· الخرطوم الوطني طوال فترة النفيدي لم يقع في مشكلة (مالية) ، وظل النادي ملتزما بكل تعاقداته ، التى تعتبر مضرب للأمثال لكل الاندية في السودان.

· يقال ان النفيدي قدم استقالته من نادي الخرطوم الوطني ، واظن ان الهلال الآن في حاجة للنفيدي ليقود مجلس ادارته ، خاصة انه خرج من الهلال عندما كان امينا لخزينة مجلس ادارة الهلال ، فهو ابن من ابناء الهلال.

· الواجب والانتماء يلزم مامون النفيدي ان يلبي نداء الهلال وان كان رئيسا لنادي الخرطوم الوطني الآن – خاصة ان طموحات النفيدي (الادارية) اصبحت كبيرة ، لا يمكنه ان يحققها من خلال نادي الخرطوم الوطني.

· تجمعات الهلال وتنظيماته يجب ان تصل الى قائمة موحدة يقود فيها الهلال في المرحلة القادمة مامون النفيدي.

· اذا تم ذلك اضمن لكم ان تحدث طفرة ادارية وفنية كبيرة في الهلال.

· نحتاج الى رئيس نادي بعيد عن الاعلام والشلليات والتكتلات و(الهظار) مع اللاعبين.

· صلاح الامير قال في كل فترته في الخرطوم الوطني لم يشاهد مامون النفيدي غير مرتين.

· وابراهومة مدرب الخرطوم الوطني قال ان التعامل (التعاقدي) الذي وجده في الخرطوم الوطني لم يجده في نادي اخر.

· بسبب الاستقرار الفني قدم (قلق) افضل مواسمه مع الخرطوم الوطني بعد ان شطبه المريخ وظهر بسبب الاستقرار الفني والاداري ايضا من الخرطوم الوطني السمؤال والتش واحمد ادم والآن هناك عزام عادل ويوسف فداسي ومحمد المصطفى.

· الهلال الآن في حاجة كبيرة لمامون النفيدي ..فهل يكون لنا ذلك؟…ام تأتي الرياح دائما بما لا تشتهي السفن؟.

· ……..

متاريس

· لا يوجد في الساحة لرئاسة مجلس الهلال افضل من مامون النفيدي.

· هناك اسماء شابة يمكن ان تحدث اضافة كبيرة لمجلس الهلال القادم مع مامون النفيدي اذا جاء رئيسا.

· اجتمعوا على قائمة موحدة – يدعمها الجميع ويقف خلفها الكل.

· مرحلة الكاردينال في الهلال انتهت.

· التنظيمات التى تتصارع الآن من اجل رئاسة الهلال – لن تضيف شيئا للهلال.

· سوف نعيد انتاج تجربة الكاردينال مرة اخرى.

· ……………….

· اخر ترس / جدادة الخلا دخلت ليها كورس تعلم لغات.