برئاسة حمدوك .. الإيقاد تعقد قمة وتناقش عدداً من القضايا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقدت الإيقاد اليوم قمة إسفيرية برئاسة د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء رئيس الدورة الحالية للإيقاد، وبمشاركة جميع رؤساء دول الإيقاد.

وأوضح وزير الخارجية المكلف د. عمر قمرالدين في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش تقريراً قدمته لجنة المراقبة الأمنية لتنفيذ قرارات السلام بدولة جنوب السودان، موضحاً أنه تم الترحيب بالخطوات التي قامت بها دولة جنوب السودان في هذا الشأن من ناحية تقسيم الولايات والسعي لتكوين الحكومة الجديدة وذلك من أجل إحلال السلام.

وأبان قمر الدين أن القمة ناقشت أيضاً تقريراً قدمه السودان حول استعدادات وتعامل دول الإيقاد مع جائحة كورونا، مبيناً أنه بالرغم من أن الجائحة تسببت في فقدان العديد من الأرواح، وأثرت سلباً على اقتصاد دول الإيقاد إلا أن التعامل مع الجائحة كان بمستوى عال ونجحت دول الإيقاد في تقليل الأثار السالبة للجائحة.

وأضاف د. عمر قمر الدين أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأجندة الأخرى، من أهمها اختيار رئيس للجنة المراقبة، موضحاً أن رئيس الإيقاد د. عبدالله حمدوك اقترح القيام بمشاورات واسعة في هذا الصدد.

ووصف وزير الخارجية المكلف القمة بالناجحة، مبيناً أن دول الإيقاد أشادت بقيادة السودان لهذه الفترة التي اتسمت بالوضوح والعمل الجاد.