الجبهة الثورية تعلن عن موافقتها على مسودة الإتفاق ببنوده الستة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أوضحت قيادة الجبهة الثورية أنها استلمت مسودة الإتفاق لورقة القضايا القومية المحورية من لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية، بعد أن تم التفاوض حولها في الخرطوم مع أطراف الحكومة السودانية. وأعلنت الثورية

في بيان حصلت عليه (الانتباهة أون لاين) وممهور بتوقيع المتحدث الرسمي بإسمها أسامة سعيد عن موافقتها على مسودة الإتفاق ببنوده الستة. كما تم الإتفاق مع لجنة الوساطة على تأجيل التوقيع على ورقة القضايا القومية المحورية وذلك نسبةً للأحداث المؤسفة التي وقعت في فتابرنو بولاية شمال دارفور. وأشار البيان إلى أن التوقيع علي إتفاق السلام بالأحرف الأولى سوف يتم في جوبا مقر التفاوض وذلك بعد الإتفاق على محور الترتيبات الأمنية وبقية القضايا العالقة.

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