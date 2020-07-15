صديق تاور يتعهد بمعالجة قضية المفصولين بمشروع الرهد الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهد بروفسير صديق تاور عضو المجلس السيادي بمعالجة قضية المفصولين تعسفيا من مشروع الرهد الزراعي وحل المشكلات التي تواجه الموسم الزراعي الصيفي.

واستمع والوفد المرافق له في طريق عودته للخرطوم في ختام زيارته لحلفا الجديدة، استمع للجنة المفصولين بمشروع الرهد برئاسة خليفة قسم الله بمنطقة الخياري حول قضية المفصولين تعسفيا من الهيئة مشيرا إلى أنهم طرقوا العديد من الأبواب ولم يجدوا حلا للمشكلة.

ودعا تاور اللجنة لاتباع الخطوات، المؤسسية في معالجة القضايا، باعتبار أن البلاد تتجه نحو العمل المؤسسي.

وأوضح الأستاذ وجدي صالح الناطق الرسمي باسم قوي الحرية والتغيير أن القضيه يجب متابعتها من خلال لجنة ازالة التمكين مؤكدا وقوفه مع مزارعي الرهد لإعادة حقوقهم كاملة وإعادة أسهم شركة السودان للأقطان وأصول المحالج بالفاو وغيرها من القضايا من خلال عمل اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

وفيما يتعلق بطلمبات مينا أشار إلى انعقاد اجتماع أمس بشأنها مؤكدا أنه سيتم صيانتها للحاق بالموسم الصيفي الحالي ودخولها للموسم الشتوي القادم بقوه مؤكدا اهتمامه بلجنة ازالة التمكين بالفاو خلال الفترة المقبلة.