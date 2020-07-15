اعتقال الداعشي محمد علي الجزولي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفادت مصادر متطابقة، مساء الثلاثاء بأن السلطات الامنية أعتقلت رئيس حزب دولة القانون والتنمية والأمين العام لتيار نصرة الشريعة محمد علي الجزولي من أمام مقر الحزب بالرياض بالعاصمة الخرطوم .
وبحسب المصادر فأن اعتقال الجزولي جاء على خلفية بلاغ سابق بسبب حديثه في بث مباشر من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قبيل مليونية 30 يونيو الماضي .
وفي وقت سابق، أكّد المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية الطاهر أبوهاجة، عدم صحة المعلومات في الفيديو الذي نسب لرئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي والذي يتحدث فيه عن مشروع عنصري لتفكيك السودان، مشيرًا الى انه يقصد منه زرع الفتنة وخلق البلبلة.
وتكلم الجزولي الذي أعلن تأييده في عدة مناسبات لتنظيم “داعش”، في فيديو تداولته وسائط إعلامية بشكل كبير عن مشروع عنصري لتفكيك السودان، تقف ورائه جهات علمانية متطرفة وأحزاب سياسية وحركات مسلحة بدعم إقليمي لاجتياح مدينة الخرطوم وضرب قيادة القوات المسلحة والقيام بإعتقال 13 ضابط ومئتا فرد من لجان المقاومة.
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