شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لمواطن سوداني وهو يخاطب رئيس وزراء بلاده دكتور عبد الله حمدوك من أحد الأسواق السودانيةوبحسب الفيديو الذي شاهده محرر كوش نيوز فقد طالب المواطن وبعض الواقفين معه بالسوق خلال مقطع الفيديو د. حمدوك بفتح بارات حديثة في السودانكما طالبه باستراد “خمور” نظيفة بالدولار بدلاً عن الخمر البلدي “العرقي” المغشوش و “الضارب” على حد تعبيرهجاء ذلك على خلفية القرار الذي اتخذته السلطات مؤخراً بالسماح لغير المسلمين في السودان بشرب الخمر والكحول.

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كانت هذه تفاصيل خبر مواطن سوداني يخاطب حمدوك من داخل السوق ويطالبه بفتح “بارات” حديثة وإستيراد “خمر” نظيف بدلاً من “العرقي” الضارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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