البروف شداد متمسّك بنظام المجموعتين.. ومقترح بزيادة عدد أندية “النخبة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مصادر موثوقة عن أنّ رئيس الاتحاد كمال شداد ما زال متمسّكًا بإقامة الدوري الممتاز بنظام المجموعتين من أجلّ استكماله.

وقال مصدر ” إنّ المشاورات حاليًا في تعديلاتٍ على شكل المقترح بما يضمن عدالته للأندية خاصة بعد مراجعة الترتيب ووضوح التفاوت في عدد المباريات وتضرّر أندية بشكلٍ مباشرٍ وغير عادلٍ.

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وأضاف المصدر أنّ الاتحاد يدرس حاليًا تقسيم المجموعتين وفق 10 أو 11 ناديا تلعب في مجموعة النخبة من أجلّ البطولة والمراكز الإفريقية، و 7 أو 6 أندية تلعب في مجموعة التحدي للبقاء أو الهبوط”.

وسابقًا، أشار الاتحاد إلى أنّ النظام الجديد يتمّ بتقسيم الأندية بواقع 9 في النخبة و8 في التحدي.

وقرّر اتحاد الكرة في التاسع والعشرين من يونيو الماضي استكمال الموسم الرياضي بداية من الخامس عشر من أغسطس المقبل.