شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت مصادر موثوقة عن أنّ رئيس الاتحاد كمال شداد ما زال متمسّكًا بإقامة الدوري الممتاز بنظام المجموعتين من أجلّ استكماله.
وقال مصدر ” إنّ المشاورات حاليًا في تعديلاتٍ على شكل المقترح بما يضمن عدالته للأندية خاصة بعد مراجعة الترتيب ووضوح التفاوت في عدد المباريات وتضرّر أندية بشكلٍ مباشرٍ وغير عادلٍ.
وأضاف المصدر أنّ الاتحاد يدرس حاليًا تقسيم المجموعتين وفق 10 أو 11 ناديا تلعب في مجموعة النخبة من أجلّ البطولة والمراكز الإفريقية، و 7 أو 6 أندية تلعب في مجموعة التحدي للبقاء أو الهبوط”.
وسابقًا، أشار الاتحاد إلى أنّ النظام الجديد يتمّ بتقسيم الأندية بواقع 9 في النخبة و8 في التحدي.
وقرّر اتحاد الكرة في التاسع والعشرين من يونيو الماضي استكمال الموسم الرياضي بداية من الخامس عشر من أغسطس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر البروف شداد متمسّك بنظام المجموعتين.. ومقترح بزيادة عدد أندية “النخبة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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