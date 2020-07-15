القوات المشتركة السودانية الليبية: تحرير 22 مهاجرا على الحدود الليبية السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت القوات المشتركة السودانية الليبية، الثلاثاء، تحرير 22 مواطنا سودانيا من قبضة عصابة للاتجار بالبشر، على الحدود بين البلدين.

جاء ذلك، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، عن قائد القوات السودانية الليبية المشتركة بالولاية الشمالية، العقيد أنور عبد الله نقودي.

وأوضح نقودي، أن “عملية التحرير تمت في منطقة سلسلة جبل عوينات، على الشريط الحدودي، أثناء نقلهم إلى دولة ليبيا”.

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وأضاف أن عصابة يتزعمها سوداني وآخر ليبي، تحركت من أم درمان (شمال العاصمة الخرطوم) حتى وصلت إلى منطقة المثلث الحدودية (…) وتم ضبط المحتجزين وإحضارهم إلى دنقلا (شمال السودان).

من جانبه، أشار رئيس شعبة استخبارات القوات المشتركة بالولاية الشمالية المقدم ملاذ حسن سرور، إلى أن عدد المبعدين من ليبيا خلال الستة أشهر الماضية وصل إلى 856 شخصا.

وتابع: المجموعة التي تم القبض عليها (الثلاثاء)، قامت بدفع أموال لشبكة عصابة الاتجار بالبشر، تراوحت ما بين 20 إلى 80 ألف جنيه سوداني، حتى يصلوا إلى ليبيا.