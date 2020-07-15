أهالي أمري ينظمون اعتصاما للمطالبة بتحقيق في فساد سد مروي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نظَّم أهالي منطقة امري في الولاية الشمالية اعتصاما أمس الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020م ويطالبون بالتحقيق في فساد سد مروي ومحاسبة و محاكمة وحدة تنفيذ السدود والتحقيق في مقتل شهداء المنطقة الذين اغتالتهم سلطات النظام البائد في أبريل 2006

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