اللجنة التمهيدية للمخابز بالخرطوم تهدد بالإضراب

الخليج 365 :

هددت اللجنة التمهيدية لاصحاب المخابز بولاية الخرطوم بالاضراب عقب فشل اجتماعها أمس الأول مع الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الطيب الشيخ الخاص بايجاد حل للمشكلات التي تعترض عمل المخابز والمتمثلة في عدم توفر الغاز والجازولين وانقطاع التيار الكهربائي ونقص حصص الدقيق المدعوم.

وقال عضو اللجنة التمهيدية علي مكابر لـ(الجريدة) الأمين العام لحكومة الولاية أنهى الاجتماع بقوله ( ما عندي ليكم حاجة) وطالبنا بالعمل حسب برمجة الكهرباء ، واستنكر مكابر ذلك الحديث ، ووصفه بالمجحف في حق المواطن في الحصول على نصيبه من الخبز بصورة يومية.

وأكد عضو اللجنة التمهيدية لاصحاب المخابز أن حكومة الولاية قلصت حصص الدقيق بالولاية الى ٤٢ الف جوال وقطع بأنها غير كافية، وشدد على ضرورة تدخل الجهات ذات الاختصاص لحل تلك المشكلات وحذر من تفاقمها و تحولها إلى كارثة.