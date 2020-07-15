السودان يشارك في ورشة الاستثمار التعديني ما بعد جائحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يشارك السودان ممثلا في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية اليوم الأربعاء وعبر تقنية ” الفيديو كونفرانس” في ورشة عمل ” الاستثمار التعديني مابعد جائحة الكورونا” والذي تقيمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. ويشارك السودان بورقة عن ” دور التعدين التقليدي والصغير في دعم الاقتصاد المحلي والتنمية المجتمعية” يقدمها المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية جيولوجي مستشار سليمان عبدالرحمن. وتشهد الورشة تقديم ورقة عن ” تداعيات جائحة كورونا على مناخ الاستثمار التعديني في الدول العربية يقدمها عبدالله متقي الكاتب العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بدولة المغرب وورقة أخرى عن” التدابير المتخذة والإجراءات الداعمة لقطاع التعدين في ظل جائحة كورونا يقدمها وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودي أحمد بن محمد فقيه وورقة ثالثة يقدمها عدد من الخبراء الجيولوجيين حول” الاستثمار التعديني مابعد جائحة كورونا من وجهة نظر الشركات الاستثمارية”.

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