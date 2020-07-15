إنتظام الزراعة بولاية القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وقفت اللجنة الفنية لمتابعة سير انجاح الموسم الزراعي بوﻻية القضارف على سير العمليات الفلاحية التي انتظمت كافة المناطق الزراعية بالوﻻية وسط اقبال ومجهودات كبيرة من كل قطاعات المزارعين لتأسيس موسم ناجح في وقت شهدت فيه بعض المناطق انبات وتاسيس جيد لمحصولي السمسم والفول السوداني خاصة جنوب وشرق الوﻻية .

واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة المهندسة نفيسة نوح محمد مدير عام وزارة اﻻنتاج والموارد الاقتصادية سير الموسم الزراعي وموقف اﻻمطار وانسياب المواد البترولية والتمويل .

وابانت اللجنة ان اجمالي التمويل لمرحلة الزراعة لكل صيغ التمويل بلغ (4.183.188) مليار جنيه فيما بلغت المساحات الممولة (1.794.231) فدان لعدد (2.404) مزارع واطمأن اﻻجتماع على موقف مكافحة الآفات لتأمين فترة التأسيس كما تعرفت على جهود ادارة نقل التقانة واﻻرشاد في تنفيذ الحقول الايضاحية لتطبيق التقانات الحديثة .