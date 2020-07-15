جهود لإنشاء بورصة للسلع الزراعية القابلة للتخزين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لم تعد الأسواق الكلاسيكية بصورتها المعهودة هي المنفذ للحصول على ما يلزم من السلع الزراعية، بل تطور علم التسويق الزراعي مستخدماً التقنيات الحديثة وتقانات الاتصال والشبكات في تقريب ما بعد وجعل التداول المالي بسيطاً وسهلاًوميسراً للمستفيد الراغب وفقاً للمهندس عمار حسن بشير من ا دارة الأمن الغذائي – وزارة الزراعة والموارد الطبيعية.

وياتي هذا التعليق في وقت تعكف فيه لجنة السلع الزراعية على اجراءات انشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، مع مراعاة جعلها سوقا جاذبة للشريحة الأكبر من التجار والمستثمرين الذين يتعاملون فيها و يجعلونها قادرة على المنافسة في البورصات الإقليمية والعالمية.

ويوضح المهندس عمار ان الأسعار تعد واحدة من المحددات الاقتصادية المهمة لتقييم المنتجات الاقتصادية وتحديد مدى التداول حولها بمعدلات قد تتحكم فيها عوامل أخرى مختلفة ومتداخلة و يقول ان الأسعار تتأثر بالعرض والطلب في السلع الزراعية مثلها مثل السلع و الخدمات الاقتصادية الاخرى و هنا ايضا تتدخل العديد من العوامل المحددة والمؤثرة في عرض أو طلب أي سلعة

و يشير الى مبدا اقتصادي اخر وهو ان الأسعار تؤثر على قدرة المستهلك في تملك واستخدام السلعة المعنية، حسب قدراته الشرائية ورغباته الآنية والمتاح المعروض من السلع الأخرى بمختلف تصنيفاتها من سلع متكاملة وبديلة ومتنافسة في البورصات التي هي أسواق افتراضية حقيقية تربط بين طرفي منفعة متحققة، وتعتبر قمة التسلسل والتدرج في عملية التسويق

ويدعو عمار الى تجويد بنية الأسواق الزراعية، وإعدادها وتزويدها بكافة الخدمات المطلوبة، كتصنيف السلع، وتدريجها، ومطابقتها للمواصفات المطلوبة من المشتر المرتقب، والتوسع في إنشاء مثل هذه الأسواق لمختلف أنواع السلع الزراعية التي يوفرها السوق السوداني بتنوع وتباين وتنافسية عالية، ولتعكس هذه الأسواق ثراء السوق السوداني وتنوعه، والمزايا النسبية العالية لمناطق السودان المنتجة لكافة السلع.

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ويوضح حاجة الأسواق الى الربط والتدعيم الكامل بالمعلومات المرغوبة حول السوق المحلي، واتجاهات الأسعار العالمية، وقدرة المنافسة وجاهزيتها مقابل أسواق العالم الاخرى واكد ضرورة دعم السوق بشبكات الاتصال والبيانات ، والربط التام والكامل بينها، وتعزيز قدارات المزارعين المنتجين على التفاعل الإيجابي معها، بصورة تمثل تكاملا” مطلوبا” في مثل هذه الأسواق.

ويضيف إن وجود أصحاب المصلحة والشركاء في مثل هذه المشروعات أضحى عاملاً أساسياً وركناً مهماً في بناء المشروعات الناجحة ذات الاستمرارية العالية والأداء والمنتوج المميز.

ويشير الى ضرورة التفاعل والربط بين مكونات السوق المحلي والأسواق الإقليمية والعالمية وإكمال الربط والتبادل بينها تفعيلاً لمباديء التجارة العالمية العابرة للحدود والتي تسهم في النواتج الإجمالية المحلية لهذه البلدان.

و لفت عمار النظر الى ان إدارة الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية، ذات إرث واسع وكبير، وطاقم فني عامل ومقتدر، فهي الإدارة التي تصدر وتنشر أسعار السلع الزراعية المختلفة من كافة الأسواق السودانية المتخصصة ولفترات مختلفة، وتقوم بالرصد والمتابعة المباشرة، وتعد الدراسات والبحوث المساندة، وتهتم بالتكاليف التي تؤثر بصورة مباشرة على الأسعار.

ودعا الي عدم اغفال مهامها وادوارها التي تلعبها في ذات المضمار، وضرورة ادغامها في مشروع بورصة الأسعار للسلع الزراعية في السودان.