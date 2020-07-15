وزارة الطاقة تعاقب شركتين نفطيتين بسبب مخالفات تعبئة وقود

الخليج 365 :
قررت وزارة الطاقة والتعدين معاقبة شركتين نفطيتين من خلال تنفيذ عقوبة خصم ٢٥٪ من هامش أرباح شركة ماثيو للبترول، و ١٠٪ من شركة نوافل مع الامتناع عن امداد الوقود لعشر ايام لمحطة ماثيو حي النصر و نوافل بالسوق الشعبي
جاء القرار لمخالفة ضوابط صرف الوقود الصادرة عن وزارة الطاقة والتعدين بواسطة العاملين بمحطات تتبع للشركتين . حيث خالفت طلمبة ماثيو المخصصة لصرف الدقيق بتعبئة ثلاث جرارات لا تخص نقل الدقيق، عدم الاتزام بالضوابط الصادرة من الوزارة في تدفيع الحصص المحددة للقطاعات المعنية و تكرار المخالفات، فيما خالفت محطة نوافل بتعبئة الجازولين خاج التنك، على أن تلتزم الشركتين بامتناع امداد حصص الوقود للمحطتين حتى إشعار آخر.
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