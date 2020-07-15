الحكم الجزائري جمال حيمودي يحكي قصة ضربة من رئيس الهلال في برنامج تلفزيوني

الخليج 365 :
كشف الحكم الجزائري السابق جمال حيمودي عن سبب اعتزاله التحكيم منذ 5 سنوات.وقال في تصريحات لبرنامج جمهورالثالثة، على قناة أون تايم سبورت المصرية، إن الظروف المحيطة بكرة القدم في الجزائر، كانت السبب وراء قرار اعتزاله.وأوضح: “قررت الاستقرار في فرنسا والعمل هناك مراقبًا للحكام”.
وتابع حيمودي: “في كأس العالم 2014 أدرت 4 مباريات، وكان هدفي إعادة الصورة الجيدة للحكم الإفريقي من جديد”.وأضاف: “طُلب مني ألا أقدم على الاعتزال، والاستمرار حتى 2017، لكنني رفضت ذلك لمنح فرصة للشباب”.وعن التحكيم في إفريقيا قال: “للأسف القارة السمراء تعاني من أزمات تحكيمية كبيرة، منذ سنوات، لكن الجيل الحالي، لديه الفرصة لتطوير الأداء بسبب التطور التكنولوجي”.
وبيّن: “تم تجميدي لعام كامل بقرار من عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي السابق بسبب احتسابي ركلة جزاء لفريق الأهلي المصري أمام فريق القطن الكاميروني”.وعن أصعب مباراة أدارها، كشف: “مباراة الهلال السوداني والترجي التونسي، حيث اعتدى رئيس الهلال عليّ شخصيا بين الشوطين”.كما أشاد الحكم الدولي السابق بالمغربي رضوان جيد، مؤكدًا: “مستقبله كبير في التحكيم”.
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