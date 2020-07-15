السودان يرسل للاتحاد الإفريقي مسودة اتفاق “عادل” حول سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الري السودانية، الثلاثاء، إرسال، مسودة “اتفاق متوازن وعادل” حول سد النهضة، للاتحاد الإفريقي.

وقالت الوزارة في بيان: “أرسل الخليج 365 تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة، بين السودان ومصر وإثيوبيا”.

وأشارت وزارة الري السودانية، إلى أن التقرير “يشمل تقييم السودان للمفاوضات، التي شهدت تقدما محدودا فى القضايا العالقة (لم يحددها) وتقديم مقترحات لحلها”.

وأضافت: “أرفق السودان مع تقريره مسودة اتفاق متوازن وعادل يصلح أن يكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث”، دون تفاصيل عنه.