القبض على ٤٠ من المتفلتين بنيرتتي بينهم سائقي دراجات نارية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت القوات الأمنية بنيرتتي القبض على (٤٠) من المتفلتين بينهم سائقي دراجات نارية، بقيادة العميد عبدالله أبكر قائد القوات المشتركة بمحلية غرب جبل مرة، أمس “الثلاثاء”، وكشف رئيس لجنة الأمن المدير التنفيذي للمحلية صبري يعقوب لـ (الجريدة) عن تمكن القوات المشتركة من تنفيذ العملية، مشيداً بجهودها وبدور قائدها.

وقدم رئيس لجنة الأمن مناشدة لمدير عام قوات الشرطة ووزير الداخلية بالاسراع في توفير الامكانيات لشرطة نيرتتي، واصفاً الظروف التي يعملون فيها بالمهينة وغير اللائقة بالقوات النظامية حيث تمارس شرطة نيرتتي مهامها في ظروف معقدة دون متحركات، وتابع صبري : الآن قوات الشرطة يمثلون القانون مع قوات أخرى في ظروف قاسية نتمنى الاستجابة الفورية للأمر.

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