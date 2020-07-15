حركة العدل والمساواة تدين أحداث كتم و فتابرنو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدانت حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة الدكتور جبريل ابراهيم قتل المواطنين الأبرياء، و نهب ممتلكاتهم أو حرقها تحت أية ذريعة وذلك في اشارة لأحداث محلية كتم بولاية شمال دارفور و منطقة فتابرنو

و طالبت الحركة من الحكومة التدخل الفوري لوضع حد لتلك الاعتداءات، وتوفير الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم،

و قالت الحركة أن توفير الأمن للمواطن من صميم واجبات الحكومة وقد اصدرت الحركة بيانا حول الأحداث التى شهدتها منطقة فتابرنو بكتم وأوضحت فيها ان المعلومات الواردة من فتابرنو بشمال دارفور،تشير لسقوط عشرات القتلى والجرحى إثر إعتداء غاشم على المعتصمين السلميين في فتابرنو. و قد صاحبت العملية احداث عنف وسلب وحرق للمتلكات في أنحاء متفرقة من المنطقة.

ودعا البيان الى تشكيل لجنة قضائية محايدة للتحقيق حول هذه الجريمة والقبض على الجناة و تقديمهم للعدالة واضاف البيان أن الحركة تدين حرق ممتلكات الدولة التي هي ملك المواطن و ان في حرقها هدر لمقدرات الدولة والممتلكات العامة، وتعطيل لعجلة التغيير والتنمية في البلاد.

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ناشدت الحركة في بيانها المواطنين التمسك بسلمية الاحتجاجات والاعتصامات كوسيلة للتعبير والتغيير وإيصال صوت المواطنين الى القائمين على أمر البلاد.

وكما تدعو الحركة جميع المواطنين الى تحكيم صوت العقل، والعمل على صون النسيج الإجتماعي من التمزق، وتفويت الفرصة على المتربصين ودعاة الفتنة.

وقال البيان ان الحركة تهيب بالاحزاب والتنظيمات السياسية للبعد عن السعي لاستغلال التظاهرات و الاعتصامات السلمية والعمل على تحويرها لصالح اجنداتهم و لوكان الثمن دماء الأبرياء و ممتلكاتهم.

و كانت سلطات ولاية شمال دارفور قد أصدرت في وقت سابق بيانا أوضحت فيه ان عددا من العربات الحكومية تم حرقها داخل مركز للشرطة بمدينة كتم .