شقيق أمير قطر يجلط قادة الحصار بتعليق ناري على قرار “العدل الدولية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تغريدةً نارية، أثارت جنون الذباب السعودي والإماراتي علق فيها على قرار محكمة العدل الدولية لصالح الدوحة ضد دول الحصار.
وأعلن قضاة محكمة العدل الدولية بلاهاي قرارهم اليوم، الثلاثاء، برفضهم بالإجماع الدفوعات التي قدمتها كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين بعدم اختصاص إيكاو بالنظر في القضية.
وكتب الشيخ خليفة في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) تعليقا على هذا الحكم:”الحمدُلله حمد الشاكرين المُنتصرين، حُكمٌ دوليٌّ مُنصِفٌ توقّعناه ثقةً بالله تعالى وبموقفنا الثابت على الحقّ.”
وتابع في التغريدة التي أثارت جنون الذباب الإلكتروني وعرضته لهجوم عنيف منه في الردود:”شكرًا لفريقنا القانوني. بيّض الله وجيهكم”
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