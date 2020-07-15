الحزب الشيوعي: ما زلنا على موقفنا القديم بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الحزب الشيوعي تمسكه بموقفه بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء حتى الآن.

قال عضو اللجنة المركزية بالحزب صديق يوسف في تصريح لـ(السياسي): “ما زلنا حتى الآن على موقفنا القديم بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء”.

وأكد يوسف أن الحزب لم يناقش أمر المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء ولم يعقد اجتماعاً لمناقشة الأمر.

ورداً على قرار أحزاب في الحرية والتغيير بالمشاركة في مجلسي السيادة والوزراء قال يوسف: (دي حاجة كويسة)، واستدل بترشيح الحرية والتغيير لصديق تاور وهو عضو في حزب البعث لمجلس السيادة.

وكان حزب المؤتمر السوداني قرر المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء.

جريدة السياسي