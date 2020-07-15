بالصور.. هل بدأت اثيوبيا فعلياً بملء سد النهضة الإثيوبي؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وسط انسداد أفق المحادثات الجارية منذ أيام بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، دون التوصل لاتفاق حول سد النهضة، انتشرت صور غريبة تظهر ارتفاعا في منسوب المياه في الخزان الإثيوبي، ما أثار موجة تساؤلات على مواقع التواصل، لا سيما أن أديس أبابا أعلنت مرارا في أوقات سابقة رفضها التفاهم مع مصر والسودان على آلية ملئه.
وتزامنت تلك الصور مع إعلان إثيوبيا ومصر والسودان أن الجولة الأحدث من المفاوضات حول المشروع المثير للجدل انتهت، الاثنين، من دون اتفاق، في حين قالت إثيوبيا إنها ستبدأ في ملء خزان السد هذا الشهر حتى من دون اتفاق، وهو ما سيزيد من حدة التوترات.
وفي وقت سابق، أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان محمد وداعة، أن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرا، الأمر الذي تسبب في نقص حصة المياه في السودان.
وقال وداعة، في تصريحات صحفية، أن “جميع الأدلة تؤكد ذلك وأن السودان اشتكى من قلة المياه التي ترد لها في يوليو/ تموز الحالي”، مؤكدا أن “هذه الخطوة أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء”.
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