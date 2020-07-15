وزيرة المالية المكلفة توجه بعمل صناديق استثمارية لشركات “إزالة التمكين”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د.هبة محمد علي أحمد بعمل صناديق استثمارية في سوق الخرطوم للأوراق المالية للشركات العامة التي وضعت الحكومة عليها يدها عن طريق لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة مؤخراً، ورفع تشكيلها الى رئاسة مجلس الوزراء.

وأكدت خلال اجتماعها اليوم برؤساء ونواب رؤساء الوحدات التابعة لوزارة المالية ضرورة مراجعة قوانين التأمين ووجهت بعمل مؤتمر لقانون التأمين وذلك لإعادة قراءة القانون وتقييمه.

ووقفت الوزيرة على أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه هذه الوحدات مثل حل التقاطعات بين الوحدات الحكومية وحصر الأصول وتقييمها، ووجهت بضرورة الإسراع في حلحلة هذه المعوقات.

وناقش الاجتماع -حسب سونا- استحداث طرق جديدة لفتح مواعين ضريبية لمقابلة مرتبات العاملين بالدولة لزيادة المواعين الإيرادية.

وامنت الوزيرة على ضرورة عمل اجتماع دوري مع الوحدات التابعة للوزارة لمتابعة خطة العمل بصورة منتظمة بجانب عمل تقرير مفصل عن بورصة السلع. وأكدت ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية في عمل هذه الوحدات، وشددت على أهمية دورالمراجعة الداخلية بصورة خاصة داخل الوحدات الحكومية.في ذات الإطر. وأبانت د.هبة أن وزارة المالية تتجه الى رقمنة العمل المالي بالبلاد وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية .