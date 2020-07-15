الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 61 إصابة و الجزيرة 5 إصابات والشمالية 11 اصابة وكسلا 4 اصابات والبحر الاحمر اصابة واحدة وغرب كردفان 8 اصابات

اما الوفيات فقد سجلت الحالتين في ولاية الخرطوم وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 10417 اصابة متضمنة 659 حالة وفاة واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 7495 اصابة تليها 1024 اصابة ولاية الجزيرة

ثم 254 اصابة ولاية القضارف و 195 اصابة ولاية سنار و165 اصابة النيل الأبيض و 203 اصابة البحر الاحمر واشارت الوزارة الي تماثل 176 حالة للشفاة 144 حالة في الخرطوم و13 حالة في الجزيرة و 4 حالات في النيل الأبيض وحالتين في كسلا وحالة واحدة في شمال دارفور و3 حالات في كل من القضارف والبحر الاحمر

ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 5579 حالة وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

وكان اجمالي العينات المفحوصة 446 عينة و 344 عينة اجمالي العينات المفحوصة لأول مرة و 117 عينة اجمالي العينات الموجبة لاول مرة بنسبة ايجابية 34 %.

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