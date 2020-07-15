مشروع قانون في الكونغرس يتحدث عن دعم الحكومة الانتقالية السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة خلا مشروع قانون قدم الاثنين الى الكونغرس الاميركي حول الاعتمادات المالية لوزارة الخارجية والعمليات الأجنبية للعام المالي 2021 من حظر دعم الحكومة السودانية.

وعادة ما يتضمن مشروع القانون السنوي عبارة “لا يجوز استخدام اي أموال تم تخصيصها بموجب هذا القانون لمساعدة حكومة السودان”.

واستبدلت هذه العبارات في القانون الحالي بأنه “يجب توفير الأموال المخصصة في هذا القانون تحت الفصل الثالث لدعم المرحلة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان ويشمل ذلك مساعدات في مجال الصحة، الديمقراطية، النمو الاقتصادي، الزراعة والتعليم”.

ويمنع وجود السودان على قائمة الدول التي ترعى الإرهاب الإدارة الاميركية من تقديم اي مساعدة مباشرة إلى حكومة السودان.

وكانت الولايات المتحدة تعهدت في مؤتمر المانحين خلال يونيو الماضي بتقديم مبلغ 356.2 مليون دولار للسودان بزيادة 10 أضعاف عن المساعدات المالية المقدمة العام الماضي.