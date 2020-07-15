ولاية الخرطوم.. رفع الحد الادنى لأجور عمال النظافة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه والي الخرطوم المكلف د/ يوسف آدم الضي برفع الحد الأدنى للاجور للعاملين فى قطاع النظافة إلى ثلاثة الف جنيه بدلاً عن ألف وخمسائة جنيه دعماً لاستبقاء العاملين في هذا القطاع على أن تطبق الزيادة اعتباراً من شهر يوليو الحالي جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الطارئ الذي دعا له بحضور الأمين العام لحكومة الولاية والأمين المجلس الاعلى للبيئة والمدراء التنفيذيين للمحليات وجهاز التحصيل الموحد وهيئة نظافة الولاية.

وأمن الاجتماع على تكوين لجنة برئاسة أمين عام الحكومة وعضوية مجلس البيئة والمحليات وديوان شؤون الخدمة لرفع رؤى محددة لتطوير العمل فى مجال اصحاح البيئة وتوفيق أوضاع العاملين وتسكينهم فى وظائف داخل الهيكل الوظيفى بالولاية لضمان استقرار العاملين فى النظافة لرفع كفاءة الهيئة وتقديم خدمات ـفضل للمواطن .

من ناحية أخرى وجه الوالي محليات الولاية السبع بايقاف منح التصديقات المؤقتة داخل الأسواق ومواقف المواصلات والعمل على إزالة الإنقاض والتشوهات والبدء فوراً فى تنظيم عمل الفريشة والبيع العشوائي والتي تعيق حركة سير المركبات العامة والخاصة.(الجريدة)

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