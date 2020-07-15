الصحة العالمية تتعهد بتوفير لقاح كورونا بسعر مدعوم للبلدان الفقيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت كاريسا إتيان، مديرة منظمة الصحة العالمية الإقليمية للأمريكتين، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة تعمل على ضمان تلقي دول أمريكا اللاتينية الفقيرة للقاح “كوفيد-19” مدعوما بسعر ميسور بمجرد توفره.

وقالت إتيان في إفادة صحفية عبر الإنترنت، إن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وهي المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، تعمل على “ضمان حصول البلدان الأكثر هشاشة في المنطقة على لقاح كوفيد-19 على أساس مدعوم وبأسعار معقولة”؛ بحسب وكالة “رويترز”.

وصارت منطقة أمريكا اللاتينية أحدث بؤرة لجائحة فيروس كورونا. وتجاوز عدد الوفيات جراء كورونا في هذه المنطقة، يوم الاثنين، أمريكا الشمالية لأول مرة منذ بدء تفشي المرض.

وتعاني دول كثيرة في أمريكا اللاتينية من الفقر وتواجه أنظمتها للرعاية الصحية صعوبات. ووفقا لبيانات “رويترز”، سجلت المنطقة 3.4 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و146 ألف حالة وفاة.

وتحول السباق العالمي للوصول إلى لقاح وعلاجات فيروس كورونا إلى معركة بين أغنى دول العالم، إذ تشتري الدول الغنية مخزونا محدودا من الأدوية، أو تشتري إمدادات مستقبلية من أكثر اللقاحات المحتملة الواعدة.

وقال الخبراء إنه في حين أن التوصل إلى لقاح قد يكون بعيدا بعض الشيء، فإن دول أمريكا اللاتينية ذات الميزانيات الصغيرة ستعاني في هذه المنافسة.