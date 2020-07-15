أسعارالعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاربعاء الموافق15يوليو2020

الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاربعاء 15\07\2020م (وقت نشر الخبر ) تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة .

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