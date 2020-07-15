لجنة لإعادة النظر في أحكام قضائية في عهد الإنقاذ

أصدرت رئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله قراراً بإنشاء مكتب برئاسة قاضي محكمة عليا لمراجعة الشكاوى المتعلقة بالأحكام القضائية في عهد النظام البائد، وذلك في إطار السعي لإعادة النظر في بعض الأحكام الصادرة في تلك الفترة.

وذكرت مصادر أن المكتب سينظر في التظلمات التي وصلت إلى مكتب رئيس القضاء، ويرى مقدموها أنها ظالمة وأضاعت حقوقهم.

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وكشفت المصادر أن السلطة القضائية فرغت من تخصيص المكتب وعينت قاضياً لإدارته. وبحسب صحيفة الصيحة وصلت مئات التظلمات إلى مكتب رئيس القضاء بعد سقوط النظام البائد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)