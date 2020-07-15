اخلاص قرنق : ليس كل الاسلاميين فاسدين وعرمان ديكتاتور

شنت الناشطة السياسية اخلاص وداعة الله الشهيرة باخلاص قرنق هجوما عنيفا على حكومة الحرية والتغيير بسبب فشلها فى مواجهة التحديات الاقتصادية وازمات البلاد المختلفة كما هاجمت نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان ووصفته بالديكتاتوري ودافعت عن الاسلاميين باعتبار انهم ليسوا كلهم فاسدين مؤكدة بان هنالك ايضا شيوعي كوز وبعثي كوز.

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وقالت خلال حديثها: الوضع الذى تمر به البلاد الان لايسر صديق او عدو واضافت كل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية متازمة وقالت نحتاج الى حكومة كفاءات حقيقية لتخرج البلاد من هذا الوضع الماساوى حكومة تشعر بمعاناة المواطن واضافت اللجوء لخيار المحاصصات فى نيل المناصب هو الذى تسبب فى هذه الاشكالات التى تعاني منها البلاد وحذرت من حالة الغبن والشعور بالتهميش من قبل اهل كردفان وقالت بحسب صحيفة الوطن: ارى تحت الرماد وميض نار ودعت لضرورة اجراء مصالحة وطنية شاملة لكل اهل السودان والجلوس مع بعض كسودانيين دون ايدلوجيات ومسميات سياسية حتى الوصول الى توافق وطني يعبر بالبلاد الى رحاب السلام والتنمية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)