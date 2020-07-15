مبارك الفاضل: إزالة التمكين عايشة على ونسة بيوت البكاء

سخر رئيس حزب الأمة مبارك المهدي من لجنة إزالة التمكين وقال إنها تتخذ معلوماتها وقراراتها من ونسة بيوت البكاء.

ونقلت صحيفة السياسي عن الفاضل قوله “كل الكلام الحاصل في التمكين نتيجة عدم معرفة، ناس عايشين على ونسة بيوت البكاء ويتخذون قرارات”.

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وفي سياق متصل وصف الفاضل التعديل الوزاري أنه مجرد تكتيكات ولن يغير الواقع مؤكدا أن الحاضنة السياسية منهارة وليس لديها برنامج.

وقال مبارك بحسب صحيفة الوطن: إن زيادة المرتبات رشوة سياسية بعد تدني شعبية الحكومة، وأدت إلى زيادة التضخم مما يصعب عملية الإصلاح.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)