العثور على (13) مقبرة أثناء حفر (ساس) بالشعبي نيالا

عثر عمال حفريات على (13) مقبرة حول (ساس)، لستة دكاكين دون نبش المربع داخل الحفرة، في مقابر محاذية للسوق الشعبي نيالا من الناحية الشرقية، وتمدد السوق لداخل المقابر العتيقة، في الأثناء تدخل مواطنون ونددوا بحرمة انتهاك كرامة الموتى بنبش قبورهم، الأمر الذي أجبر العمال على إيقاف الحفر
وزارت مصادر المقبرة أمس “الثلاثاء” واتصلت بالمدير التنفيذي لبلدية نيالا جنوب عباس فضل، الذي تم تعيينه مؤخراً، وقال أنه لا يعلم شيئاً عن هذا التصديق الذي تم منذ العهد البائد.
وبحسب صحيفة المواكب، كشف عباس عن إرسال وفد لإيقاف ما أسماه بالعبث، كما زار وفد من تنسيقية لجان المقاومة نيالا موقع المقبرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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