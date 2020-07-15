في تطور جديد لأحداث “كتم”.. مسلحون يطلقون الرصاص على منجم “عبد الشكور”

أطلق مسلحون الرصاص على مواطنين بمنجم “عبد الشكور” غرب مدينة “كتم” بولاية شمال دارفور صباح أمس الثلاثاء في تطور جديد للأحداث التي شهدتها المنطقة أمس الأول ونهبوا ممتلكات المعدنين، وأكدت مصادر عدم وقوع قتلى بين المواطنين.

وعثر المواطنون أمس الثلاثاء على جثة أحد مفقودي أحداث “فتابرنو” قتيلاً يدعى خالد فضيل “35” عاماً في وادي “سنمبي” يقع بين “كتم وفتابرنو” ليرتفع عدد قتلى وضحايا اعتصام “فتابرنو” إلى (10) قتلى وإصابة (18) آخرين.

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وقال العمدة محمد هرون منصور عمدة “عين فرح” التابعة لمحلية كتم بحصب صحيفة الصيحة”، إن المتوفي خالد فضيل حامد من سكان “فتابرنو” عُثر عليه قتيلاً في المنطقة الواقعة بين فتابرنو وكتم، وأوضح أن الفقيد كان ضمن ثلاثة من المفقودين في الأحداث، وأكد أن البحث مازال جارياً عن اثنين آخرين.

وحول أحداث منطقة عبد الشكور التابعة لـ”كتم” أبان العمدة أن هنالك تعدياً على حلة (تيشي) بمنطقة عبد الشكور بواسطة أفراد، قال أنهم يملثون الحكومة نفسها، وأشار إلى تعطيل شبكة الاتصال بالمنطقة ونتيجة لذلك تعذر معرفة ما إذا كان هنالك جرحى أو قتلى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)