محمد وداعة ينفي علاقته بالتسريبات المنسوبة لخالد سلك

نفى القيادي بالبعث السوداني محمد وداعة التسريبات التي وردت على لسان الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف بأنه وخالد وأمجد فريد وعروة الصادق وساطع الحاج التقوا رئيس الوزراء عبدالله حمدوك واتفقوا في اللقاء على ضعف أداء الوزراء والاستغناء عنهم.

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وقال وداعة: هذه تسريبات خبيثة لتغطية تصريح خالد عمر الأول والذي قال فيه إن الحرية والتغيير على علم بالتعديلات الوزارية بينما نفى صديق يوسف وحيدر الصافي و حزب الامة علمهم بها.

وأضاف المجموعة المذكورة لم التق ببعضها منذ يناير الماضي أما مقابلاتي مع حمدوك فلم يرشح عنها شيء لا من حمدوك و لا مني ولم تتطرق للتعديل الوزاري ، وزاد بحسب صحيفة الجريدة: اذا صدقت نسبة هذا التصريح للمذكور فلا يعدو أن يكون محاولة بائسة لخلط الأوراق ومحض خوض في مياه آسنة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)