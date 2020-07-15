عناوين الصحف السياسية السودانية الصدرة بتاريخ اليوم الاربعاء 15 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

العاملون بالهيئة المشتركة لمياه النيل يدخلون في اضراب

اللجنة التمهيدية للمخابز بالخرطوم تهدد بالاضراب

اللجنة التمهيدية لسائقي الشاحنات بالبحر الاحمر ترفض اللجنة الثلاثية

والي الخرطوم يوجه برفع الحد الادنى لأجور عمال النظافة

عمال الحفريات ينفذون وقفة احتجاجية ويطالبون بإقالة المدير

الثورية” : تأجيل التوقيع على السلام إلى حين الاتفاق على القضايا العالقة

الجبهة تحمل الحكومة الانتقالية فض اعتصام فتابرنو

أسرة زوج القتيلة أديبة فاروق تحتج لدى النائب العام وتطالب بالعدالة

القبض على ٤٠ من المتفلتين بنيرتتي والمطالب تلاحق مدير عام الشرطة

محمد وداعة ينفي علاقته بالتسريبات المنسوبة لخالد سللك

معدل التضخم يقفز إلى 136% في يونيو

12% من الشركات الأمنية تخضع لولاية وزارة المالية

تفاصيل جديدة عن استيلاء مأمون حميدة على أراضي بحديقة السلمابي

صحيفة الوطن

ارتفاع غير مسبوق في معدل التضخم لشهر يونيو

اعتقال محمد علي الجزولي

مطوك:السلام اصبح واقعاً

السودان يسلم الاتحاد الافريقي تقرير سد النهضة

تسجيل ١١٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا

صيادلة يحذرون من زيادة أسعار الدواء

صحيفة أخبار اليوم

لجنة وزارية تقف على التحديات التي تواجه قطاع المواصلات

حركة العدل و المساواة السودانية تصدر بيانا حول أحداث كتم و فتابرنو

الجبهة الثورية تُدين بأغلظ العبارات مجزرة فتابرنو بولاية شمال دارفور وتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة

صحيفة السوداني

اعتقال د. “محمد علي الجزولي” رئيس حزب دولة القانون والتنمية

توجيه برفع الحد الأدنى لعمال النظافة لـ(3) آلاف جنيه

ترقية مدير عام الشرطة إلى رتبة الفريق أول

تعيين مفوض للعون الإنساني ومدير لهيئة التأمين الصحي

الإيقاد تعقد قمة إسفيرية وتناقش عدداً من القضايا

الجبهة الثورية: التوقيع على مسودة الاتفاق مع الحكومة سيكون لاحقاً في جوبا

السودان يرسل التقرير النهائي بخصوص سد النهضة

صحيفة النيل الدولية:

صور جديدة بدقة عالية.. هل بدأت إثيوبيا ملء السد؟

العدل تنفي تراجعها عن التعديلات في القوانين المُجازة مؤخراً

استمرار تصاعد حالات الاصابة بكورونا

اليوناميد تُعرب عن قلقها حيال العنف بكتم ومعسكر فتابرنو

الجبهة الثورية: الموافقة على مسودة الإتفاق والتوقيع بجوبا

صحيفة تاسيتي الاخبارية:

التضخم يصل (136%) في السودان

(العدل) لا تراجع عن تعديلات القوانين

تأجيل مفاجئ لتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية

ضبط تانكر وقود (بنزين) بسعة (10) ألف جالون

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صحيفة السوداني الدولية:

السوداني الدولية تحاور عضو لجنة التمكين د. صلاح مناع

مناع : نراجع كل واردات البترول

بعد غيبة عن الظهور والإعلام إيمان لندن تُقلِّب صفحات مشوارها مع السوداني الدولية

استعدادات الخريف في الخرطوم التأخير وعدم التنظيم سيِّد الموقف!!

ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء

الأهلي الخرطوم يعيِّن كفاح مديراً فنياً

المُعدّ البدني لنادي المريخ يتحفّظ على قرار اتحاد الكرة

صحيفة اليوم التالي

البرهان يوجه الأجهزة الأمنية بحسم كل دعاة الفتنة وأعداء ثورة ديسمبر

ترقية مدير عام الشرطة لرتبة الفريق أول

اعتقال محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية

الزكاة وصندوق الطلاب يبحثان تطوير الشراكة في رعاية الطلاب

المريخ يواصل إعداده وموير يشيد

بعد قرار الكاردينال..صراع الرئاسة يبدأ مبكرا في الهلال

صحيفة آخر لحظة

وزير الاوقاف: الحركة الاسلامية لن تقوم لها قائمة

قوى الحرية تقر ببطء عملية التغيير بالمركز والولايات

وقف التصديقات المؤقتة بالأسواق والمواقف بالخرطوم

احداث فتابرنو تؤجل اتفاق الحكومة مع الثورية

والي الخرطوم يعين مفوضا للعون ومديرا للتأمين الصحي

اضراب شامل لعمال هيئة مياه الخرطوم بالخميس

صحيفة صوت الأمة:

حمدوك: حوادث فتابرنو وكتم تؤكد الحاجة الماسة لتحقيق السلام

مصرع وإصابة 10 طلاب غرقاً بالنيل الأزرق

العدل: لا اتجاه للتراجع عن التعديلات على القانون

وكالة السودان للأنباء “سونا”

تاور يدشن معدات مركز غسيل الكلى بحلفا الجديدة

وفد السيادي والوزراء يعزي أسرة فقيد أحداث حلفا الجديدة

الإيقاد تعقد قمة برئاسة حمدوك وتناقش عدداً من القضايا

حمدوك يبحث مع هيئة محامي دارفور إمكانيةتطوير الاعتصامات لمؤتمرات .

حمدوك: السلام والمساءلة القانونية تضع حدا للاستمرارفى خسائر الأرواح

مطوك: زيارة وفد الوساطة للخرطوم جاءت بغرض دفع ملف السلام

وجدي يؤكد وقوف المركز مع الحرية والتغيير بالولايات

السودان يسلم تقريره النهائي للاتحاد الافريقي بشأن سد النهضة

الوساطة الجنوبية: توقيع اتفاق السلام مع الجبهة الثورية سيكون قريبا

العدل تنفي تراجعها عن التعديلات في القوانين المُجازة مؤخراً

الفكي:يؤكد تبنيه لجبر الضرر بين قبيلتي البني عامر والنوبة

صلح بين ديم العمارة ودار السلام الكواهلة بجنوب الجزيرة

تسجيل 117 اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالتى وفاة

خوجلي يتعهد بإلقاء القبض ومحاكمة المتورطين في أحداث فتابرنو

اليوناميد تُعرب عن قلقها حيال العنف بكتم ومعسكر فتا برنو

تجمع ولجان مقاومة الكنابي بالقرشي : السلام ترياق لعلل السودان

قرار بتشكيل لجنة للنظر في الطعون ضد لجان التغيير بالشمالية

وزير المالية المكلف توجه بإنشاء صناديق إستثماري

القوات المشتركة السودانية الليبية تحرر 22مواطنا من عصابة الاتجار بالبشر

استئناف الدراسة بجامعة الإمام المهدي الثلاثاء المقبل

والي الخرطوم يعين مفوضاً للعون الانساني ومديراً التأمين الصحي

والي الخرطوم يوجه برفع الحد الادنى لعمال النظافة

بحث دور وسائل الإعلام فى نشر ثقافة الاعتماد على الزراعة

ارتفاع التضخم لشهر يونيو

المباحث تحبط محاولة تهريب 9 كيلو جرام ذهب

ضبط أكثر من خمسة آلاف قندول حشيش بالنيل الأبيض

اشتراطات وتدابير صحية تستصحب امتحانات الأساس بالنيل الازرق

والي القضارف يشكل لجنة لاستكمال تنظيم لجان التغيير والخدمات

انتظام الزراعة بولاية القضارف

سرف عمرة تؤكد اهتمامها بتعزيز التعايش السلمي بين مكوناتها

الارصاد ارتفاع الحرارة بمعظم البلاد مع احتمال الأمطار بالولايات الغربية