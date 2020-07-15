الخارجية الإيرانية: لا بديل عن الاتفاق النووي وعلى الدول الأعضاء فيه تنفيذ تعهداتهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، جميع الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاق النووي بالحفاظ على مضامينه وتنفيذه بالكامل.

وجاءت تصريحات الخارجية الإيرانية بمناسبة الذكرى الخامسة للاتفاق النووي، حيث قالت إن “لا بديل عن الاتفاق النووي وعلى الدول الأعضاء فيه ضمان التوازن في تنفيذ تعهداتهم”.

وشكرت الخارجية الإيرانية كلا من روسيا والصين على موقفهما بسبب سعيهما الدائم للحفاظ على الاتفاق النووي، مؤكدة أنها “تأمل أن يستمر هذا التعاون بين جميع الدول”.

وفي السياق نفسه، غرد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم أمس الثلاثاء، بمناسبة مرور 5 أعوام على توقيع الاتفاق النووي، الذي وصفه بأكبر إنجاز دبلوماسي خلال العقد الأخير، موجها النقد من جديد إلى حكومة ترامب على إجراءاتها اللاقانونية قبال هذا الاتفاق.