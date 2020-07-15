أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020م

صحيفة السوداني الدولية:
– السوداني الدولية تحاور عضو لجنة التمكين د. صلاح مناع
– مناع : نراجع كل واردات البترول
– بعد غيبة عن الظهور والإعلام إيمان لندن تُقلِّب صفحات مشوارها مع السوداني الدولية
– استعدادات الخريف في الخرطوم التأخير وعدم التنظيم سيِّد الموقف!!
– ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء
– الأهلي الخرطوم يعيِّن كفاح مديراً فنياً
– المُعدّ البدني لنادي المريخ يتحفّظ على قرار اتحاد الكرة
صحيفة أخبار اليوم:
– لجنة وزارية تقف على التحديات التي تواجه قطاع المواصلات
– حركة العدل و المساواة السودانية تصدر بيانا حول أحداث كتم و فتابرنو
– الجبهة الثورية تُدين بأغلظ العبارات مجزرة فتابرنو بولاية شمال دارفور وتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة
– الوطن:
– ارتفاع غير مسبوق في معدل التضخم لشهر يونيو
– اعتقال محمد علي الجزولي
– مطوك:السلام اصبح واقعاً
– السودان يسلم الاتحاد الافريقي تقرير سد النهضة
– تسجيل ١١٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا
– صيادلة يحذرون من زيادة أسعار الدواء
صحيفة السوداني:
– اعتقال د. “محمد علي الجزولي” رئيس حزب دولة القانون والتنمية
– توجيه برفع الحد الأدنى لعمال النظافة لـ(3) آلاف جنيه
– ترقية مدير عام الشرطة إلى رتبة الفريق أول
– تعيين مفوض للعون الإنساني ومدير لهيئة التأمين الصحي
– الإيقاد تعقد قمة إسفيرية وتناقش عدداً من القضايا
– الجبهة الثورية: التوقيع على مسودة الاتفاق مع الحكومة سيكون لاحقاً في جوبا
– السودان يرسل التقرير النهائي بخصوص سد النهضةَ
صحيفة اليوم التالي:
– البرهان يوجه الأجهزة الأمنية بحسم كل دعاة الفتنة وأعداء ثورة ديسمبر
– ترقية مدير عام الشرطة لرتبة الفريق أول
– اعتقال محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية
– الزكاة وصندوق الطلاب يبحثان تطوير الشراكة في رعاية الطلاب
– المريخ يواصل إعداده وموير يشيد
– بعد قرار الكاردينال..صراع الرئاسة يبدأ مبكرا في الهلال
– صحيفة آخر لحظة:
وزير الاوقاف: الحركة الاسلامية لن تقوم لها قائمة
– قوى الحرية تقر ببطء عملية التغيير بالمركز والولايات
– وقف التصديقات المؤقتة بالأسواق والمواقف بالخرطوم
– احداث فتابرنو تؤجل اتفاق الحكومة مع الثورية
– والي الخرطوم يعين مفوضا للعون ومديرا للتأمين الصحي
– اضراب شامل لعمال هيئة مياه الخرطوم بالخميس
صحيفة صوت الأمة القومي:
– الوساطة : تأجيل التوقيع على القضايا القومية لاعلاقة له بالترتيبات الأمنية
– السودان يدفع بمسودة اتفاق لحل أزمة سد النهضة
– معدل التضخم يقفز إلى 136% في يونيو
– قوى سياسية وعلماء يهاجمون التعديلات ودعوات للتظاهر بالجمعة
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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