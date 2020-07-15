أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020م

صحيفة السوداني الدولية:

– السوداني الدولية تحاور عضو لجنة التمكين د. صلاح مناع

– مناع : نراجع كل واردات البترول

– بعد غيبة عن الظهور والإعلام إيمان لندن تُقلِّب صفحات مشوارها مع السوداني الدولية

– استعدادات الخريف في الخرطوم التأخير وعدم التنظيم سيِّد الموقف!!

– ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء

– الأهلي الخرطوم يعيِّن كفاح مديراً فنياً

– المُعدّ البدني لنادي المريخ يتحفّظ على قرار اتحاد الكرة

صحيفة أخبار اليوم:

– لجنة وزارية تقف على التحديات التي تواجه قطاع المواصلات

– حركة العدل و المساواة السودانية تصدر بيانا حول أحداث كتم و فتابرنو

– الجبهة الثورية تُدين بأغلظ العبارات مجزرة فتابرنو بولاية شمال دارفور وتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة

– الوطن:

– ارتفاع غير مسبوق في معدل التضخم لشهر يونيو

– اعتقال محمد علي الجزولي

– مطوك:السلام اصبح واقعاً

– السودان يسلم الاتحاد الافريقي تقرير سد النهضة

– تسجيل ١١٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا

– صيادلة يحذرون من زيادة أسعار الدواء

صحيفة السوداني:

– اعتقال د. “محمد علي الجزولي” رئيس حزب دولة القانون والتنمية

– توجيه برفع الحد الأدنى لعمال النظافة لـ(3) آلاف جنيه

– ترقية مدير عام الشرطة إلى رتبة الفريق أول

– تعيين مفوض للعون الإنساني ومدير لهيئة التأمين الصحي

– الإيقاد تعقد قمة إسفيرية وتناقش عدداً من القضايا

– الجبهة الثورية: التوقيع على مسودة الاتفاق مع الحكومة سيكون لاحقاً في جوبا

– السودان يرسل التقرير النهائي بخصوص سد النهضةَ

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صحيفة اليوم التالي:

– البرهان يوجه الأجهزة الأمنية بحسم كل دعاة الفتنة وأعداء ثورة ديسمبر

– ترقية مدير عام الشرطة لرتبة الفريق أول

– اعتقال محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية

– الزكاة وصندوق الطلاب يبحثان تطوير الشراكة في رعاية الطلاب

– المريخ يواصل إعداده وموير يشيد

– بعد قرار الكاردينال..صراع الرئاسة يبدأ مبكرا في الهلال

– صحيفة آخر لحظة:

وزير الاوقاف: الحركة الاسلامية لن تقوم لها قائمة

– قوى الحرية تقر ببطء عملية التغيير بالمركز والولايات

– وقف التصديقات المؤقتة بالأسواق والمواقف بالخرطوم

– احداث فتابرنو تؤجل اتفاق الحكومة مع الثورية

– والي الخرطوم يعين مفوضا للعون ومديرا للتأمين الصحي

– اضراب شامل لعمال هيئة مياه الخرطوم بالخميس

صحيفة صوت الأمة القومي:

– الوساطة : تأجيل التوقيع على القضايا القومية لاعلاقة له بالترتيبات الأمنية

– السودان يدفع بمسودة اتفاق لحل أزمة سد النهضة

– معدل التضخم يقفز إلى 136% في يونيو

– قوى سياسية وعلماء يهاجمون التعديلات ودعوات للتظاهر بالجمعة

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)