اتحاد الخرطوم يلغي موسمه الرياضي

التاريخ: 15-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة عقد مجلس ادارة الاتحاد المحلي لكرة القدم بولاية الخرطوم الثلاثاء اجتماعا مهما بمباني الاتحاد وفق صحيفة اخر لحظة برئاسة جمال احمد عمر الكيماوي الرئيس بالانابة، وخلاله تمت مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وخرج بالقرارات التالية: اولا: قرر المجلس اعتماد منصب الرئيس شاغرا وذلك لنص المادة 35 الفقرة 5 للنظام الاساسي لاتحاد الخرطوم. Advertisements ثاتيا: تقرر تعديل شروط المنافسة واعتماد نتيجة الدورة الاولى بالنسبة للدرجتين الاولى والثانية. ثالثا: تقرر صعود ابطال الدرجة الثانية (متصدري الدورة الاولى) الى الدرجة الاولى مباشرة للمجموعات الثلاثة ( التحرير والشموخ والحرية). رابعا: تقرر صعود ثلاثة اندية من المناطق الفرعية للدرجة الثانية عن طريق القرعة ماعدا منطقة الجموعية بصعود فريقين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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