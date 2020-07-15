نيابة الطفل أمدرمان تفك طلاسم حادثة طفلة امدرمان المخطوفة

تمكنت غرفة عمليات مشتركة بإشراف وكيل نيابة الطفل أمدرمان وكيل ثالث نيابة مولانا محمد بدوي ابو زيد مساء اليوم الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٠م من كشف طلاسم حادثة طفلة أمدرمان المخطوفة والقبض علي الجناة وتقديمهم للعدالة.

وكشفت نيابة الطفل أمدرمان وفق صحيفة السوداني عن توارد معلومات لغرفة العمليات المشتركة الخاصة بالحادث بقيادة مدير الوحدة مقدم شرطة طارق الصادق محمود وأنه تم رصد وتحليل تلك المعلومات حيث تم العثور علي الطفلة المخطوفة في وقت سابق بسوق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وتم عقب ذلك القبض علي عدد من المشتبه بهم وجري تعقب الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

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و أشار وكيل نيابة الطفل أمدرمان عقب تسليم الجناة للعدالة بأن أحداث هذا البلاغ دخيلة علي المجتمع السوداني الذي ظل يتسم بالقيم والأخلاق الفاضلة وأن وحدات حماية الطفل تخلو من اي بلاغات سابقة مماثلة مما يفتح الباب لبذل مزيداً من الجهود لتضييق الخناق علي مرتكبي الجرائم ضد الأطفال بإعتبارهم يمثلون المستقبل.

يُذكر أن الطفلة من اسرة امدرمانية تبلغ من العمر 16 عاما كان قد تم اختطافها تحت تهديد السلاح الي جهة غير معلومة وابتزاز اسرتها بطلب فدية او ارسال جثتها الي ذويها

يشار ان النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر ظل يتابع تفاصيل إجراءات البلاغ أول بأول حتي لحظة العثور علي الضحية والإلتقاء بها في مكتبه بالنيابة العامة وطمأنتها ولم شملها بأسرتها واعداً إياها بتقديم الجناة للعدالة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)