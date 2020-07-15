تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لمواطن سوداني وهو يخاطب رئيس وزراء بلاده دكتور عبد الله حمدوك من أحد الأسواق السودانية. وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فقد طالب المواطن وبعض الواقفين معه بالسوق خلال مقطع الفيديو د. حمدوك بفتح بارات حديثة في السودان. Advertisements كما طالبه باستراد “خمور” نظيفة بالدولار بدلاً عن الخمر البلدي “العرقي” المغشوش و “الضارب” على حد تعبيره. جاء ذلك على خلفية القرار الذي اتخذته السلطات مؤخراً بالسماح لغير المسلمين في السودان بشرب الخمر والكحول. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يخاطب حمدوك من داخل السوق ويطالبه بفتح “بارات” حديثة وإستيراد “خمر” نظيف بدلاً من “العرقي” الضارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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