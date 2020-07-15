توقف مفاجئ لتطبيق واتساب في دول العالم من ضمنها السودان

التاريخ: 15-يوليو-2020
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أفاد الآلاف من مستخدمي تطبيق “واتس آب” بتعرضه لعطل عالمي، حيث جرى التبليغ عن الانقطاع في أوروبا وأستراليا، والولايات المتحدة، والهند، وأمريكا الجنوبية.
وأعلن مركز الاعلام الرقمي الثلاثاء، عن توقف مفاجئ لتطبيق واتساب في عدد من دول العالم، من السودان.
وأشار موقع Downdetector.co.uk المختص في تتبع انقطاعات المواقع والتطبيقات إلى تسجيل عدد كبير من التبليغات عن وجود مشاكل أثناء محاولة الاتصال بالتطبيق.
وقال مستخدمو التطبيق على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، إنهم لم يتمكنوا من إرسال رسائل على الرغم من محاولاتهم المتكررة.
وتصدر وسم Whatsappdown موقع “تويتر” بأكثر من 321 ألف تغريدة.
يُذكر أن التطبيق تعرّض لعطل مشابه في الشهر المنصرم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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