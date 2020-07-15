والي الخرطوم يعين مفوضا للعون ومديرا للتأمين الصحي

التاريخ: 14-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر والي الخرطوم د.يوسف آدم الضي قرارا بتعيين الاستاذ مصطفى آدم أحمد حسين مفوضا للعمل الانساني بولاية الخرطوم Advertisements كما أصدر والي الخرطوم وفق صحيفة اخر لحظة قرارا بتعيين دكتورة منال مبارك محمد صادق جنبلان مديرا لهيئة التأمين الصحي بالولايه فيما انهى تكليف دكتور خالد محجوب العوض كمدير لهيئة التأمين الصحي. لخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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