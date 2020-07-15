منصات التواصل الاجتماعي تحتفي برجل شرطة سوداني

حظيت صورة لرجل شرطة سوداني، يساعد تلاميذ باحد مراكز امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم، على استذكار دورسهم، اهتماما واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في السودان. وبدأ الشرطي في الصورة وفق صحيفة السوداني بحنان أبوي يتحلق حوله عددا من التلاميذ يراجع معهم بعض الدروس قبيل الجلوس للمادة، وذلك أثناء تواجده للعمل في حراسة احد مراكز الامتحانات بالخرطوم. Advertisements فيما احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصنيعه، وجه مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ علي منصور بتكريمه. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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