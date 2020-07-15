اضراب شامل لعمال هيئة مياه الخرطوم بالخميس

يرتب عمال هيئة مياه ولاية الخرطوم لإعلان الإضراب الشامل عن العمل من خلال وقفة احتجاجية في العاشرة من صباح بعد غد (الخميس) عند محطة المقرن.

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ووجّهت لجنة مقاومة هيئة مياه ولاية الخرطوم نداء لكل مواطني ولاية الخرطوم لمؤازرتها في الوقفة احتجاجية التي أكملت ترتيباتها لتنفيذها في وقت دخل فيه إضراب العاملين الجزئي بالهيئة عن العمل يومه العاشر اليوم (الثلاثاء). وشمل الإضراب الجزئي كل أقسام الصيانة بينما لم يزل عمال التشغيل يعملون.

وأوضحت لجنة مقاومة هيئة مياه ولاية الخرطوم في بيان لها صحفي وفق صحيفة أخر لحظة أنها قدمت المطالب لحكومة ولاية الخرطوم وأنها وعدت بتحديد تسليمهم حقوق الثلاثة أشهر يوم الأحد الماضي لكن ذلك لم يحدث مما دعا عمال المياه للتنصل عن وعدهم بإرجاء بقية المطالب لحين إنتهاء امتحانات الأساس.وتمسكوا بإعلان الإضراب الشامل حال عدم بإنفاذ المطالب التي من بينها صرف مستحقات العاملين المتأخرة من شهر أبريل حتي يونيو كاملة غير منقوصة، تطبيق الهيكل الراتبي الموحد، ووضع الهيكل التنظيمي لتنظيم العمل بالهيئة بواسطة ديوان شئون الخدمة، إقالة المدير العام فورا وتعيين مدير من خارج الهيئة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )