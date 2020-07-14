عاجل| جهود لمجلس السيادة في كسلا.. إعرف التفاصيل

الثلاثاء 14 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اختتم عضو مجلس السيادة الإنتقالي بروفيسور صديق تاور زيارته لولاية كسلا حيث شهد مراسم التوقيع على وثيقة إتفاق الصلح (القلد ) بين قبيلتي النوبة والبني عامر أمس بحلفا الجديدة يرافقه وفد رفيع المستوى .



وأكد تاور إلتزام الدولة برعاية الإتفاق وإنجاحه بما يضمن إستدامة العلاقات بين القبيلتين ووضعها في مسارها الصحيح. ودعا المواطنين إلى التمسك بالقيم السودانية الاصيلة والتفكير الإيجابي فيما يوحد بينهما

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و اشار تاور إلي أن الوفد إلتزم بصيانة مستشفى الكلى بمحلية حلفا الجديدة ليسهم في رفع المعاناة عن المواطنين كما إلتزم مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس مبارك اردول بصيانة مستشفى حلفا الجديدة .

وأشاد تاور بمجهودات القوات النظامية في حفظ الأمن وبسط هيبة الدولة وقال إن الدولة ساعية إلي تعزيز قدراتها حتى تتمكن من القيام بدورها الوطني على الوجه الأكمل.

وناشد الشباب بضرورة توخي الحذر والحكمة في التعامل مع ما ينشر عبر الوسائط من شائعات مشيراً إلي أن قانون المعلوماتية سيعاقب كل مطلقي الشائعات والمتسببين في الفتن بعقوبات رادعة.

يذكر أن عضو مجلس السيادة الإنتقالي بروفسور صديق تاور رافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى ضم ممثلين من مجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير وعدد من المسؤولين الآخرين .