إرتفاع في أسعار مواد البناء و تجار يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً ملحوظاً في السوق المحلي وذلك حسب جولة أجرتها (كوش نيوز) صباح اليوم الثلاثاء حيث قال التاجر آدم احمد أن مواد البناء شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بالأسواق غير أن الإقبال عليها ضعيف بسبب إرتفاع الأسعار.

حيث سجل سعر لوح الزنك الأمريكي (4)ونص (2000)بدلاً عن(1700) بينما سجل سعر الزنك السوداني مقاس (3) ونص(1500)بدلاً عن (1400) ومقاس (4) ونص سجل سعر(2000)بدلاً عن(1800) بينما مقاس (16) قدم فقد سجل سعر(2200)بدلاً عن(2000) بينما انخفض سعر جوال الأسمنت إلى (1350)بدلاً عن (1700) و(24500) بدلاً عن (30) ألف للطن الواحد .

من جانبه أشار التاجر علي قاسم إلى ارتفاع في أسعار المواسير حيث سجل(1600)بدلاً عن (1500) بينما سجل سعر الماسورة (4×8)(2000) بدلاً عن (1900) و (3×6) سج (1600) بدلاً عن (1500) و سجل سعر العازل الحراري (20) متر سعر (1800) بدلاً عن (1600) .

وطالب علي قاسم الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق و السيطرة عليها ، متوقعاً بأن تشهد الأسواق نشاطاً متزايداً خلال الأيام المقلبة من المواطنين.