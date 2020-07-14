وقف التصديقات المؤقتة بالأسواق والمواقف بالخرطوم

الخليج 365 : قررت حكومة الخرطوم وقف منح التصديقات المؤقتة داخل الأسواق ومواقف المواصلات بجميع محليات الولاية ووجه والي الولاية د. يوسف أدم خلال اجتماع طارى اليوم بالعمل على إزالة الإنقاض والتشوهات وطالب الاجتماع بالعمل الفوري فى تنظيم عمل الفريشة والبيع العشوائي والتى تعيق حركة سير المركبات العامة والخاصة. كم وجه الوالي برفع الحد الأدنى للاجور للعاملين فى قطاع النظافة إلى 3 الف جنيه بدلا عن (1500) جنيه دعما لاستبقاء العاملين في هذا القطاع على ان تطبق الزيادة اعتبارا من شهر الجاري. وامن الاجتماع على تكوين لجنة لرفع رؤى محددة لتطوير العمل فى مجال اصحاح البيئة وتوفيق أوضاع العاملين وتسكينهم فى وظائف لضمان استقرار العاملين فى النظافة لرفع كفاءة الهيئة وتقديم خدمات افضل للمواطن

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