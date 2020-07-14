رفع الحد الادني للاجور للعاملين فى قطاع النظافة بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجه والي الخرطوم المكلف دكتور يوسف آدم الضي برفع الحد الأدنى للاجور للعاملين فى قطاع النظافة إلى 3 الف جنبه بدلا عن ألف وخمسائة جنيه دعما لاستبقاء العاملين في هذا القطاع على ان تطبق الزيادة اعتبارا من شهر يوليو الحالي.

جاء ذلك لدى ترأسه الاجتماع الطارئ الذي دعا له بحضور الامين العام لحكومة الولاية وامين المجلس الاعلى للبيئة والمدراء التنفيذيين للمحليات وجهاز التحصيل الموحد وهيئة نظافة الولاية.

وامن الاجتماع على تكوين لجنة برئاسة امين عام الحكومة وعضوية مجلس البيئة والمحليات وديوان شؤون الخدمة لرفع رؤى محددة لتطوير العمل فى مجال اصحاح البيئة وتوفيق أوضاع العاملين وتسكينهم في وظائف داخل الهيكل الوظيفى بالولاية لضمان استقرار العاملين فى النظافة لرفع كفاءة الهيئة وتقديم خدمات افضل للمواطن .

من ناحية أخرى وجه الاجتماع محليات الولاية السبع بايقاف منح التصديقات المؤقتة داخل الأسواق ومواقف المواصلات والعمل على إزالة الإنقاض والتشوهات وطالب الاجتماع بالعمل الفوري فى تنظيم عمل الفريشة والبيع العشوائي التى تعيق حركة سير المركبات العامة والخاصة.