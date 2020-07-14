اعلامي إماراتي يبكي بعد انتصار قطر في لاهاي: لن تستطيعوا انهاء المقاطعة المباركة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار الانتصار الذي حققته قطر في محكمة العدل الدولية، جنون ابواق النظام الإماراتي، فأطلقوا “الرداحين” من كتابهم وإعلامييهم للتطاول على الدوحة والتقليل من هذه الانتصار الذي سحقت فيه قطر محاصريها.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، حكما مؤيدا لموقف قطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها من قبل دول الحصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ورفضت محكمة العدل الدولية بالإجماع طعون دول الحصار الأربع بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” النظر في الشكوى المرفوعة من قطر من “حصارها” جوا.

وقال الاعلامي الإماراتي جمال الحربي وقد بدا الحزن الشديد عليه في تغريدة رصدتها “وطن”، ( باختصار .. لا الإيكاو ولا أي منظمة دولية أخرى قادرة على إنهاء المقاطعة المباركة الحل في الرياض والرياض فقط).

وأضاف الاعلامي الإماراتي المطبل :” مسارات الخطوط القطرية ستبقى محصورة على الأجواء الإيرانية “.!